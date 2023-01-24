الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات التي ساهمت في تسهيل النشاطات المالية لحزب الله.



وضمن هذه الشبكة صراف لبناني وخبير مالي يُدعى حسن مقلد، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تمكين حزب الله في مواصلة استغلال وتفاقم أزمة لبنان الاقتصادية.



كما فرض المكتب عقوبات على CTEX Exchange ، وهي شركة اعمال مملوكة من حسن مقلد بالاضافة الى أبناء حسن مقلد، ريان مقلد وراني مقلد اللذان يسهلان أعمال حسن مقلد والناطات المالية لشركته لدعم حزب الله.



وكان قد حصل حسن مقلد على ترخيص من مصرف لبنان المركزي لـ CTEX لتحويل الأموال داخل لبنان والخارج، وفي غضون عام، حصلت الشركة على حصة سوقية كبيرة في قطاع تحويل العملات في لبنان، وبحسب ما ورد كانت الشركة تجمع ملايين الدولارات الأميركية لمصرف لبنان المركزي.



وفي الوقت نفسه، كانت CTEX تقدم دولارات أميركية لمؤسسات حزب الله وتجند صرافين موالين لحزب الله.