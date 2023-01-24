سقوط 25 قتيلاً في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا منذ بدء الغزو

أعلن حاكم بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهراً بلغ 25 قتيلاً و100 جريح.وقال فياتشيسلاف غلادكوف للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثّ وقائعه التلفزيون الروسي الرسمي إنّ "أوكرانيا، العدوّ، تقصف قرى مسالمة. لدينا 25 قتيلاً و96 جريحاً". وهذه هي المرة الأولى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط 2022 التي تُعلن فيها السلطات الروسية رسمياً عن عدد قتلاها في منطقة ما.