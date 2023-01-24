رئيس وزراء السويد: نريد العودة "إلى الحوار" مع تركيا بشأن عضوية حلف الأطلسي

اعلن رئيس وزراء السويد أن بلاده تريد العودة "إلى الحوار" مع تركيا بشأن انضمامها "الاساسي" لحلف الأطلسي، بعد توقف المفاوضات مع أنقرة بسبب التظاهرات المناهضة لتركيا في السويد منها حرق المصحف.وقال أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي "أريد العودة إلى الحوار مع تركيا" منتقدًا "المستفزين" الذين يحاولون زعزعة ترشح السويد لعضوية الناتو داعيا إلى "الهدوء" في مواجهة وضع "خطير".