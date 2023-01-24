تركيا تستدعي سفير هولندا احتجاجاً على تمزيق ناشط مناهض للإسلام مصحفاً في لاهاي

استدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو سفير هولندا في أنقرة بعدما مزّق ناشط مناهض للإسلام نسخة من المصحف في لاهاي، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.وقال البيان "أعربت الوزارة عن إدانتنا الشديدة واحتجاجنا على هذا العمل الشنيع والبغيض وطالبت هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".وتمّ تصوير قيادي هولندي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام الأحد واقفاً وحيداً على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي وهو يمزّق صفحات نسخة من المصحف قبل أن يدوسها برجليه.وأعلن التلفزيون الهولندي العام "ان او اس"، أنّ الشرطة المحليّة منعته من إحراق المصحف.وأتت هذه الواقعة غداة إحراق متطرّف آخر مناهض للإسلام مصحفاً خلال تظاهرة نظّمها أمام السفارة التركية في ستوكهولم السبت احتجاجاً على موقف أنقرة من عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.وأثار إحراق المصحف في ستوكهولم غضب تركيا التي قال رئيسها رجب طيب اردوغان الإثنين إنه لم يعد بإمكان السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي، الاعتماد على "دعم" بلاده بعد هذه الحادثة.