الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشر والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران الشهر المقبل
أخبار دولية
2023-01-24 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران الشهر المقبل
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران الشهر المقبل
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنّه يعتزم التوجه إلى إيران الشهر المقبل لإجراء محادثات "تشتدّ الحاجة" إليها لحمل طهران على استئناف التعاون بشأن أنشطتها النووية.
وقال رافايل غروسي للنواب الأوروبيين "قد أعود إلى طهران ... في شباط، ربّما، لإجراء حوار سياسي تشتدّ الحاجة له أو لإعادة إطلاقه مع إيران".
وتأتي هذه الرحلة في حين تتعثّر المفاوضات الجارية بوساطة الاتّحاد الأوروبي بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي تمّ التوصّل إليه لمنع إيران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. لكنّ الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في حالة احتضار منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع طهران تدريجياً عن التزامها بموجباته.
وأشار غروسي إلى "الجمود الكبير، الكبير جدًا" في تلك المفاوضات، وقال إنّ تراجع إيران عن الاتفاق، بما في ذلك فصلها 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب مواقعها النووية المعلنة، يعني أن الوكالة الدولية لم تعد تراقب بشكل فعّال برنامج طهران النووي.
وأكّد أنّ الوكالة لم تعد قادرة على مراقبة ما يجري "منذ عام على الأقل"، معربًا عن أمله في "إحراز بعض التقدم" في استعادة التعاون الإيراني مع وكالته خلال زيارته.
وفي حديثه عن أنشطة إيران النووية الأخيرة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مما حدّدته خطة العمل الشاملة المشتركة، قال غروسي "هذا المسار ليس جيدًا بالتأكيد".
وقال إنّه بالإضافة إلى أنها لم تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات طلبتها بشأن الآثار المشعّة التي عُثر عليها في مواقع لم يتمّ الإعلان عنها كمواقع نووية، فإنّ مخزون إيران المتزايد من اليورانيوم المخصّب يثير القلق.
وأضاف "لقد جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع عدد من الأسلحة النووية - وليس سلاحًا واحدًا في هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن لدى الجمهورية الإسلامية اليوم 70 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المئة و1000 كيلوغرام بدرجة نقاء 20 في المئة.
ولصنع سلاح نووي ينبغي بلوغ درجة النقاء نحو 90%.
وشدّد غروسي على أنّ حيازة الإيرانيين مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصّب "لا تعني أن لديهم سلاحًا نوويًا"، فصنع قنبلة ذرية يتطلب التصميم والاختبار. وقال "أنا لا أقول إنّ ذلك مستحيل. ولا أقول إنّنا يجب أن نشعر بالرضا".
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
زيارة
إيران
التالي
تركيا ترجئ لأجل غير مسمّى اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو
لولا مقتنع بأن البرازيل ستعود "إلى طبيعتها"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-14
الرئيس السوري وجّه دعوة الى نظيره الإيراني لزيارة دمشق
أخبار دولية
2023-01-14
الرئيس السوري وجّه دعوة الى نظيره الإيراني لزيارة دمشق
0
أخبار دولية
2022-12-14
إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لمسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار دولية
2022-12-14
إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لمسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
0
أخبار دولية
02:16
إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
أخبار دولية
02:16
إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
0
آخر الأخبار
02:03
إيران تتعهد بـ"رد متبادل" على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
آخر الأخبار
02:03
إيران تتعهد بـ"رد متبادل" على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:05
زيلينسكي يطالب ماكرون بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس
أخبار دولية
14:05
زيلينسكي يطالب ماكرون بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس
0
أخبار دولية
13:08
تركيا تستدعي سفير هولندا احتجاجاً على تمزيق ناشط مناهض للإسلام مصحفاً في لاهاي
أخبار دولية
13:08
تركيا تستدعي سفير هولندا احتجاجاً على تمزيق ناشط مناهض للإسلام مصحفاً في لاهاي
0
أخبار دولية
13:03
رئيس وزراء السويد: نريد العودة "إلى الحوار" مع تركيا بشأن عضوية حلف الأطلسي
أخبار دولية
13:03
رئيس وزراء السويد: نريد العودة "إلى الحوار" مع تركيا بشأن عضوية حلف الأطلسي
0
أخبار دولية
12:15
سقوط 25 قتيلاً في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا منذ بدء الغزو
أخبار دولية
12:15
سقوط 25 قتيلاً في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا منذ بدء الغزو
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-16
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال
آخر الأخبار
2023-01-16
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال
0
آخر الأخبار
2023-01-08
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": رئيس الحكومة هو من اعطانا توجيها باجراء مناقصة الفيول باشراف هيئة الشراء العام وكان كلّ شيء جاهزا للسير به "شو عدا ما بدا لا اعرف" ولا يجب تحميل الناس نتائج النكايات السياسية
آخر الأخبار
2023-01-08
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": رئيس الحكومة هو من اعطانا توجيها باجراء مناقصة الفيول باشراف هيئة الشراء العام وكان كلّ شيء جاهزا للسير به "شو عدا ما بدا لا اعرف" ولا يجب تحميل الناس نتائج النكايات السياسية
0
أخبار لبنان
2023-01-11
بيرم من النبطية: المرحلة صعبة تتطلب تقوية مناعتنا النفسية ولنفصل القضايا المطلبية عن النكد السياسي
أخبار لبنان
2023-01-11
بيرم من النبطية: المرحلة صعبة تتطلب تقوية مناعتنا النفسية ولنفصل القضايا المطلبية عن النكد السياسي
0
أخبار دولية
08:28
بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا
أخبار دولية
08:28
بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب
0
أخبار لبنان
13:31
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
أخبار لبنان
13:31
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
0
أخبار لبنان
13:29
يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف
أخبار لبنان
13:29
يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف
0
امن وقضاء
13:29
حراك وقطع طرقات على وقع ارتفاع سعر الدولار.. ماذا حصل؟
امن وقضاء
13:29
حراك وقطع طرقات على وقع ارتفاع سعر الدولار.. ماذا حصل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
2
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
4
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
5
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
6
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
7
امن وقضاء
13:25
تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة
امن وقضاء
13:25
تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة
8
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store