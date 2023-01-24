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ألمانيا ستسلم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2

أخبار دولية
2023-01-24 | 15:07
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ألمانيا ستسلم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2
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ألمانيا ستسلم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2

ألمانيا ستسلم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2

ذكرت وسيلتا إعلام ألمانيتان مساء الثلاثاء أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2 بناء على طلب كييف.
      
ومن جهتها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة قد توافق أيضًا على تسليم دبابات أبرامز.
      
وقال موقع دير شبيغل دون ذكر مصدر إنه يتوقع أن يعطي المستشار أولاف شولتس الضوء الأخضر، على الأرجح الأربعاء، لإرسال دبابات ليوبارد 2 المانية من طراز 2A6. 

وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق بنحو عشر دبابات ثقيلة على الأقل.

ونقلت قناة "إن تي في" الإخبارية عن مصادر مقربة من الحكومة قولها إن المستشار الألماني الذي يخضع لضغوط منذ عدة أسابيع لاعطاء موافقته يستعد لإعلان ذلك.
 
 

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