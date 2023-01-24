مقتل بريطانيين إثنين خلال مهمة "إجلاء إنسانية" في سوليدار الأوكرانية

مقتل بريطانيين إثنين خلال مهمة "إجلاء إنسانية" في سوليدار الأوكرانية

قتل بريطانيان في مدينة سوليدار الأوكرانية أثناء محاولتهما تنفيذ عملية "إجلاء طبي" في إطار عملهما التطوعي في مجال الإغاثة الإنسانية في البلد الغارق في الحرب، بحسب ما أعلنت أسرة أحدهما الثلاثاء.



وقالت أسرة كريستوفر باري في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "ببالغ الحزن نعلن أن عزيزنا كريسي قتل برفقة زميله أندرو باغشو أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إجلاء إنسانية من سوليدار في شرق أوكرانيا".



وأضافت أن "باري (28 عامًا) لم يتمكن من أن يمنع نفسه من الذهاب إلى أوكرانيا في آذار، في أحلك لحظة، في بداية الغزو الروسي، لمد يد المساعدة إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، فأنقذ حياة أكثر من 400 شخص والكثير من الحيوانات المتروكة".