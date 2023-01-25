بيونغ يانغ تفرض إغلاقًا لخمسة أيام بسبب "مرض تنفسي"... هل هو الزكام؟

بيونغ يانغ تفرض إغلاقًا لخمسة أيام بسبب "مرض تنفسي"... هل هو الزكام؟

فرضت كوريا الشمالية إغلاقًا لمدة خمسة أيام في عاصمتها بيونغ يانغ بسبب "مرض تنفسي"، وفق ما أفاد موقع كوري جنوبي متخصص.



وجاء على موقع "ان كاي نيوز" المتخصص ومقرّه سيول نقلًا عن وثيقة حكومية، أن سكان بيونغ يانغ تلقوا أمرًا بالبقاء في منازلهم من الأربعاء حتى الأحد وينبغي أن يأخذوا حرارة أجسامهم مرات عدة في اليوم.



لا يشير هذا النصّ إلى كوفيد-19 لكنّه يؤكد أن الزكام هو من بين الأمراض الجديدة التي تنتشر حاليًا في العاصمة. وكان الموقع قد أفاد نقلًا عن مصادر في بيونغ يانغ، الثلاثاء أنه يبدو أن سكان أكبر مدينة في كوريا الشمالية يتموّنون تحسّبًا لإغلاق محتمل.



وتتعرض شبه الجزيرة الكورية حاليًا إلى ما يصفه علماء الأرصاد الجوية بموجة برد سيبيرية، وتصل الحرارة في بيونغ يانغ إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.