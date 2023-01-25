مدرسة أميركية ستتمكن من إطفاء أنوارها بعد سنة ونصف سنة... وأخيرا بشرى!

مدرسة أميركية ستتمكن من إطفاء أنوارها بعد سنة ونصف سنة... وأخيرا بشرى!

افادت وسائل إعلام أميركية أن مدرسة ثانوية في الولايات المتحدة اضطرت خلال عام ونصف عام إلى تشغيل الأضواء ليلاً نهاراً بسبب مشكلة مستعصية في مجال المعلوماتية، ستتمكن أخيراً من إطفاء الإنارة الشهر المقبل.



وقال مسؤول في ثانوية مينيتشاوغ الإقليمية الاثنين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إن الأعمال النهائية حُدد موعدها "لشهر شباط".



ومنذ أن تعطل نظام الإضاءة في هذه المدرسة الثانوية، الواقعة في ويلبراهام بولاية ماساتشوستس، في عام 2021، ظلت الإنارة تعمل باستمرار في هذه المؤسسة التي يُستخدم فيها سبعة آلاف مصباح وتستقبل حوالى 1200 تلميذ.



وقد أثار هذا الوضع الغريب انتقادات شديدة مرتبطة خصوصاً بفاتورة الكهرباء الباهظة المترتبة عن هذا العطل.



واستمرت المشكلة طويلاً بسبب الصعوبات التي واجهتها المدرسة في الاتصال بفني التركيب الأصلي للنظام وتحديد موعد لاستكمال الإصلاحات.



وقالت المدرسة في رسالة بعثت بها إلى السلطات المحلية في آب 2022 وتم تحديثها في كانون الثاني "بعد أسابيع من الجهد، تلقينا عرضاً بسعر مبيع يقرب من 1,2 مليون دولار لاستبدال النظام بأكمله"، لكن العرض لم يحظ بالقبول نظراً لحجم الورشة المحتملة.



في غضون ذلك، لم يتم إيجاد حل دائم لوقف تشغيل المصابيح من دون إيقاف تشغيل الأنظمة الأساسية الأخرى، بحسب هذه الرسالة.



واشتكى مسؤولو مدينة ويلبراهام في آب 2022 من تكلفة الإضاءة والعبء الذي يكبده ذلك على دافعي الضرائب المحليين.



وقال أوزبورن الإثنين إن "التأثير الصافي يُقدّر بآلاف الدولارات شهرياً في المتوسط ، ولكن ليس بعشرات الآلاف".



ورُكبت المعدات الجديدة، وسيبدأ تشغيلها في نهاية الشهر المقبل.

