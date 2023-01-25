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توقيف مشتبه به في إرسال رسائل مفخخة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني

أخبار دولية
2023-01-25 | 04:57
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توقيف مشتبه به في إرسال رسائل مفخخة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني
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توقيف مشتبه به في إرسال رسائل مفخخة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني

توقيف مشتبه به في إرسال رسائل مفخخة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني

أوقفت الشرطة الإسبانية  شخصا يشتبه في إرساله رسائل مفخخة أواخر العام الماضي إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الأربعاء.
      
وقال المصدر إن الرجل وهو "متقاعد يبلغ 74 عامًا"، أوقف في ميراندا دي إيبرو في شمال إسبانيا، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل. وكان الموظف المكلّف الشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة الى السفير.

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