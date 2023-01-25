الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سوليدار

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سوليدار

أقر الجيش الأوكراني بالانسحاب من سوليدار في شرق البلاد بعد إعلان موسكو قبل أسبوعين الاستيلاء عليها.



وأعلن المتحدث العسكري في شرق اوكرانيا سيرغي تشيريفاتي لفرانس برس "بعد معارك صعبة لاشهر (...) انسحبت القوات الأوكرانية من المدينة إلى مواقع مجهزة" رافضا تحديد تاريخ الانسحاب.