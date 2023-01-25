كييف ترحّب بموافقة برلين على تسليمها دبابات ليوبارد وتعتبرها "خطوة أولى"

كييف ترحّب بموافقة برلين على تسليمها دبابات ليوبارد وتعتبرها "خطوة أولى"



رحّبت الرئاسة الأوكرانية بموافقة برلين على تسليمها 14 دبابة ليوبارد ما اعتبرته "خطوة أولى"، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد من الاسلحة لصدّ الجيش الروسي.



وقال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك على تلغرام، "تم اتخاذ خطوة أولى"، مطالبًا بأن يقوم "تحالف" دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة. وأضاف "نحن بحاجة لعدد كبير من دبابات ليوبارد".



