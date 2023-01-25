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الأمين العام للحلف الأطلسي: الدبابات الألمانية يمكن أن تساعد أوكرانيا على "الانتصار"

أخبار دولية
2023-01-25 | 08:04
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الأمين العام للحلف الأطلسي: الدبابات الألمانية يمكن أن تساعد أوكرانيا على &quot;الانتصار&quot;
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الأمين العام للحلف الأطلسي: الدبابات الألمانية يمكن أن تساعد أوكرانيا على "الانتصار"

ستولتنبرغ رحب بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

رحب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، قائلاً إنها ستساعد كييف على هزم الغزاة الروس.
      
وأضاف على تويتر: "في لحظة حرجة من الحرب التي تشنها روسيا، يمكن للدبابات مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والانتصار كدولة مستقلة".

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