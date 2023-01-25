شولتس: برلين تفعل ما هو "ضروري" لدعم أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا تفعل ما هو "ضروري" لدعم أوكرانيا من خلال الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد لكنها تريد منع "تصعيد" النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.



وقال المستشار الألماني أمام البوندستاغ بعيد إعطائه الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد إلى كييف: "نحن نفعل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، لكننا في الوقت نفسه نمنع تصعيد الحرب، باتجاه حرب بين روسيا وحلف الناتو".