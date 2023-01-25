إيران تفرض عقوبات جديدة على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

ايران تعلن فرض عقوبات جديدة على 25 شخصا وكيانا من الاتحاد الأوروبي و9 من المملكة المتحدة

أعلنت ايران فرض عقوبات جديدة على 25 شخصا وكيانا من الاتحاد الأوروبي وتسعة من المملكة المتحدة ردا على العقوبات التي فرضت عليها الاثنين.



ولفتت وزارة الخارجية الايرانية الى أن طهران تتهم هؤلاء الاشخاص والكيانات "بدعم الارهاب والجماعات الارهابية (...) وتشجيع العنف ضد الشعب الايراني" و"نشر معلومات خاطئة عن ايران".