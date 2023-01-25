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موسكو تندد بـ"قرار خطير للغاية" بعد إعطاء برلين موافقتها لتسليم كييف دبابات ليوبارد

السفير الروسي لدى ألمانيا: إنه قرار خطير للغاية من شأنه أن يرفع النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة

ندد السفير الروسي لدى ألمانيا بقرار برلين "الخطير للغاية" تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.



وقال سيرغي نيتشايف على حساب سفارته على تلغرام: "إنه قرار خطير للغاية من شأنه أن يرفع النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة"، متهمًا الغربيين باتباع منطق "التصعيد الدائم".