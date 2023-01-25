زيلينسكي يعرب لشولتس عن "امتنانه" بعد قرار برلين تسليم كييف دبابات ليوبارد

زيلينسكي: ممتنون بصدق للمستشار وجميع أصدقائنا في ألمانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثة مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، أنه "ممتن بصدق" للضوء الأخضر الذي أعطته برلين لمنح بلاده دبابات ليوبارد.



وقال زيلينسكي عبر تويتر: "ممتنون بصدق للمستشار وجميع أصدقائنا في ألمانيا"، موضحا أنه تحدث هاتفيا مع شولتس.