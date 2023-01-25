لأول مرة منذ 2019... فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم، منحها تفويضًا لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد تعليق تصديرها منذ خريف 2019 على خلفية إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا.



واستئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وكانت ستوكهولم قد رفعت تعليق تصدير هذه المعدات إلى تركيا في نهاية أيلول.