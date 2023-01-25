القضاء الروسي يأمر بحلّ أقدم منظمة حقوقية غير حكومية روسية

أمرت محكمة روسية بحلّ "مجموعة هلسنكي في موسكو"، أقدم منظمة حقوقية غير حكومية في روسيا، في خضمّ حملة قمع ضد آخر الأصوات المنتقدة في البلاد.



وقالت محكمة مدينة موسكو في بيان نشر على تلغرام إنها "وافقت على طلب وزارة العدل الروسية" بإصدار أمر بحلّ هذه المنظمة غير الحكومية وسحبها من السجل الرسمي.