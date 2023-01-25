النواب الروس لن يكشفوا بعد اليوم عن دخلهم!

مجلس النواب في البرلمان الروسي صوّت على تعديل يسمح لنوابه بعدم الكشف عن دخلهم وأصولهم للرأي العام

صوّت مجلس النواب في البرلمان الروسي على تعديل يسمح لنوابه بعدم الكشف عن دخلهم وأصولهم للرأي العام، مما يضع حدا لإجراء يتعلق بالشفافية يهدف إلى مكافحة الفساد.



وفقًا لهذا النص، لن يكون النواب الروس ملزمين اعتبارًا من الأول من آذار، بنشر إفاداتهم الضريبية، ووحدها البيانات الإحصائية مجهولة المصدر ستكشف.



وتمت المصادقة على التعديل اليوم من قبل مجلس الدوما، وبات على مجلس الاتحاد الآن المصادقة عليه، وهو مجرد إجراء شكلي.



وأجرت حركة أليكسي نافالني المسجون منذ عامين، تحقيقات لسنوات حول إثراء المسؤولين النواب والوزراء وكبار المسؤولين، ونددت بالفساد المستشري الذي شجعه نظام الرئيس فلاديمير بوتين.



وكان هؤلاء المعارضون يستندون الى الإقرارات الضريبية للنواب لإبراز الفارق الكبير بين دخلهم المعلن ومستوى عيشهم.