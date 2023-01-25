هجوم بسكين في قطار بألمانيا... ومقتل شخصين

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.



وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ إن الهجوم وقع بعد ظهر اليوم، على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين.