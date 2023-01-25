فرنسا ستسحب قواتها من بوركينا فاسو

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تلقت الثلاثاء طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.



وقالت المتحدثة: "تلقينا الثلاثاء... إشعارا رسميًا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي".



وأضافت: "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".