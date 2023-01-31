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"باقون هنا".. هي رسالةُ كلِّ فلسطينيّ في بلدةِ جبل المُكَبّر

"باقون هنا".. هي رسالةُ كلِّ فلسطينيّ في بلدةِ جبل المُكَبّر

"باقون هنا".. هي رسالةُ كلِّ فلسطينيّ في بلدةِ جبل المُكَبّر في جنوبِ شرق القدس المحتلة حيث بدأ اهلُها بالاضرابِ الشامل رفضاً لسياسةِ هدمِ المنازل التي يتبعُها الجيشُ الإسرائيليّ تنفيذاً لتعليماتِ الوزيرِ الإسرائيليّ المتطرف، إيتمار بن غفير.