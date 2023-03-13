ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار فريدي إلى 70 شخصا في ملاوي وموزمبيق

أسفر الإعصار فريدي عن مقتل 70 شخصا على الأقل في ملاوي وموزمبيق لدى عودته إلى البر الرئيسي في إفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.





وعُثر على أكثر من 60 جثة في جنوب ملاوي الاثنين، وفق ما أعلن الصليب الأحمر، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات.





وأعلن الصليب الأحمر الذي يساعد في عمليات البحث والإنقاذ "لقي 66 شخصا حتفهم في ملاوي وأصيب 93 شخصا بجروح فيما فقد 16 جرّاء إعصار فريدي الإستوائي".

