0min

كييف تعتبر أن تمديد موسكو إتفاقية الحبوب لمدة 60 يومًا يتعارض مع ما اتفق عليه

كييف تعتبر أن تمديد موسكو إتفاقية الحبوب لمدة 60 يومًا يتعارض مع ما اتفق عليه

إعتبر وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الإثنين أن الإقتراح الروسي لتمديد إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا يتعارض مع الإتفاقية الأساسية الموقعة في تموز والتي تنتهي مدتها في 18 آذار، لكنه لم يرفض عرض موسكو بشكل قاطع.



وكتب الوزير في تغريدة أن "الإتفاقية حول مبادرة حبوب البحر الأسود تنص على تمديد لمدة 120 يومًا على الأقل، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يومًا فقط يتعارض إذًا مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة".



وأوضح أن أوكرانيا تنتظر الموقف الرسمي للأمم المتحدة وتركيا كضامنين للإتفاقية.