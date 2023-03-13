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كييف تعتبر أن تمديد موسكو إتفاقية الحبوب لمدة 60 يومًا يتعارض مع ما اتفق عليه
أخبار دولية
2023-03-13 | 17:36
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كييف تعتبر أن تمديد موسكو إتفاقية الحبوب لمدة 60 يومًا يتعارض مع ما اتفق عليه
كييف تعتبر أن تمديد موسكو إتفاقية الحبوب لمدة 60 يومًا يتعارض مع ما اتفق عليه
إعتبر وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الإثنين أن الإقتراح الروسي لتمديد إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا يتعارض مع الإتفاقية الأساسية الموقعة في تموز والتي تنتهي مدتها في 18 آذار، لكنه لم يرفض عرض موسكو بشكل قاطع.
وكتب الوزير في تغريدة أن "الإتفاقية حول مبادرة حبوب البحر الأسود تنص على تمديد لمدة 120 يومًا على الأقل، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يومًا فقط يتعارض إذًا مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة".
وأوضح أن أوكرانيا تنتظر الموقف الرسمي للأمم المتحدة وتركيا كضامنين للإتفاقية.
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