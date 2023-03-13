سفارة بكين في واشنطن: الصين ستستأنف إصدار التأشيرات بعد توقف شبه كامل منذ أزمة كوفيد

سفارة بكين في واشنطن: الصين ستستأنف إصدار التأشيرات بعد توقف شبه كامل منذ أزمة كوفيد

تستأنف الصين إعتبارًا من 15 آذار إصدار مجموعة من التأشيرات للأجانب، بحسب ما أعلنت السفارة الصينية في واشنطن الإثنين، مشيرة إلى رفع قيود صارمة فرضت إبان جائحة كوفيد.



وبالإضافة إلى طلبات جديدة ستتم دراستها والموافقة عليها، ستتيح التأشيرات الصادرة قبل 28 آذار 2020 والتي لا تزال صالحة لحامليها دخول الصين، وفق مذكرة أصدرتها السفارة باللغة الصينية وترجمتها وكالة فرانس برس.



وسيتيح الإعلان للوافدين إلى شنغهاي على متن سفن سياحية وكذلك لبعض المجموعات السياحية الوافدة من هونغ كونغ ومكاو ومن دول منضوية في رابطة دول جنوب شرق آسيا السفر من دون تأشيرة.



والقيود التي فرضت على السفر الدولي إبان الجائحة مرفوعة منذ زمن في معظم الدول، لكن الصين لم تتخل عن سياسة "صفر-كوفيد" إلا في أواخر العام 2022، بعدما شهدت البلاد إحتجاجات ضد القيود المشددة.