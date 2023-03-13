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55 جنديًا أوكرانيًا تلقوا تدريبًا في إسبانيا لاستخدام دبابات ليوبارد
أخبار دولية
2023-03-13 | 18:30
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55 جنديًا أوكرانيًا تلقوا تدريبًا في إسبانيا لاستخدام دبابات ليوبارد
55 جنديًا أوكرانيًا تلقوا تدريبًا في إسبانيا لاستخدام دبابات ليوبارد
ينهي 55 جنديًا أوكرانيًا هذا الأسبوع تدريبًا إستمر شهرًا في إسبانيا لاستخدام دبابات ليوبارد 2 أرسلتها دول غربية لكييف أو وعدتها بذلك، على ما أعلنت مدريد الإثنين.
وبعد وصولهم إلى إسبانيا في منتصف شباط، يتوقع أن يتوجه هؤلاء الجنود الأوكرانيون إلى بولندا الأربعاء قبل الذهاب إلى جبهة القتال الأوكرانية، حسبما أفاد مصدر حكومي إسباني.
وتلقى العسكريون تدريبًا على مدى 12 ساعة يوميًا وستة أيام أسبوعيًا في قاعدة سان غريغوريو العسكرية في مدينة سرقسطة في شمال شرق إسبانيا، حسبما قال الكابتن الإسباني كونتريراس الذي لم يكشف عن إسمه خلال زيارة لصحافيين.
وهذا التدريب العملي والتقني والتكتيكي بشكل أساسي يشكل جزءًا من المساعدة العسكرية التي تقدمها دول الإتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
أخبار دولية
إسباني
دبابات ليوبارد
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