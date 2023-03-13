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روما تتهم مجموعة فاغنر باستخدام المهاجرين لمعاقبة داعمي كييف
أخبار دولية
2023-03-13 | 18:40
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روما تتهم مجموعة فاغنر باستخدام المهاجرين لمعاقبة داعمي كييف
روما تتهم مجموعة فاغنر باستخدام المهاجرين لمعاقبة داعمي كييف
إتهم وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو الإثنين مجموعة فاغنر المسلحة الروسية بتشجيع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لمعاقبة الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا.
وقال الوزير في بيان: "إن الزيادة المتسارعة في ظاهرة الهجرة من السواحل الإفريقية تمثل أيضًا، بشكل كبير، جزءًا من استراتيجية واضحة للحرب الهجينة التي تطبقها مجموعة فاغنر مستخدمة نفوذها الكبير في الكثير من الدول الإفريقية".
وأضاف: "كما أدرك الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب أن الهجمات السيبرانية هي جزء من المواجهة العالمية التي فتحتها الحرب في أوكرانيا، يجب أن يدركوا الآن أن الجبهة على جنوب أوروبا تصبح أكثر خطورة كل يوم".
وحذر من أن "الهجرة غير المنضبطة والمتواصلة أصبحت وسيلة لضرب أكثر الدول عرضة، وفي مقدمتها إيطاليا وخياراتها الجيوستراتيجية".
أخبار دولية
وزير الدفاع الإيطالي
غويدو كروزيتو
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