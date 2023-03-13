بوريل: الإتحاد الأوروبي يسعى إلى توطيد التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة

بوريل: الإتحاد الأوروبي يسعى إلى توطيد التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة

دعا مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين خلال زيارة للجزائر إلى توطيد التعاون في مجال الطاقة مع أكبر مصدر للغاز في إفريقيا وإلى تعزيز الروابط الأمنية.



وفي أعقاب إجتماع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال بوريل "إن نحو 90 بالمئة من صادرات الغاز الجزائرية وجهتها أوروبا، ونعلم أنه يمكننا الإعتماد على الجزائر التي هي شريك موثوق به وقد كانت كذلك في أوقات عصيبة".



وأضاف بوريل في بيان أن "التكتل الذي يضم 27 دولة يسعى لتوطيد الشراكة مع الجزائر بالنظر إلى المستقبل من خلال إعطاء الأولوية للإستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة المتجددة".



وقررت الحكومات الأوروبية الإنفتاح على الجزائر في إطار سعيها لإيجاد بدائل للغاز الروسي منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وقد كانت إيطاليا سباقة في ذلك.



ودعا بوريل الجزائر إلى الإنخراط في الجهود الرامية إلى وضع حد لهذه الحرب غير المبررة، مشيرًا إلى تأثيرها إقتصاديًا وبشريًا على العالم بأسره.