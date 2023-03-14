بايدن يدعو سوناك الى زيارة واشنطن في حزيران

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الى زيارة واشنطن في حزيران حسبما أعلن البيت الأبيض.



وكان الزعيمان موجودين في سان دييغو بالولايات المتحدة لمناسبة شراء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية بهدف الوقوف في وجه الصين في المحيط الهادئ.



وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقش الرئيس ورئيس الوزراء (سوناك) أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة". وأشار إلى أن "الرئيس بايدن دعا رئيس الوزراء سوناك الى الحضور إلى واشنطن في حزيران لمواصلة هذا النقاش".



وأكد البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستعملان وتستثمران معا لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاداتنا".