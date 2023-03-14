الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تعا قلّو بيزعل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن يدعو سوناك الى زيارة واشنطن في حزيران

أخبار دولية
2023-03-14 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن يدعو سوناك الى زيارة واشنطن في حزيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن يدعو سوناك الى زيارة واشنطن في حزيران

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الى زيارة واشنطن في حزيران حسبما أعلن البيت الأبيض.
     
وكان الزعيمان موجودين في سان دييغو بالولايات المتحدة لمناسبة شراء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية بهدف الوقوف في وجه الصين في المحيط الهادئ.
     
وقال البيت الأبيض في بيان: "ناقش الرئيس ورئيس الوزراء (سوناك) أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة". وأشار إلى أن "الرئيس بايدن دعا رئيس الوزراء سوناك الى الحضور إلى واشنطن في حزيران لمواصلة هذا النقاش".
      
وأكد البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستعملان وتستثمران معا لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاداتنا".

أخبار دولية

بايدن

ريشي سوناك

واشنطن

LBCI التالي
بايدن يعلن عزمه على زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية
السجن المؤبد لمنفذ اعتداء باسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-07

بايدن يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في 26 نيسان في زيارة دولة لواشنطن

LBCI
أخبار دولية
2023-02-02

بايدن يؤكد الدعم للأردن خلال استقباله العاهل الأردني في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
2023-01-10

الرئيس المكسيكي يطالب بايدن بإنهاء "ازدراء" واشنطن لأميركا اللاتينية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-03

سيول تصرّ على أنها تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع واشنطن بعد نفي بايدن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:57

محام سابق لترامب يدلي بإفادته أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تستهدف الرئيس السابق

LBCI
أخبار دولية
01:33

مقتل اثنين من المارّة وإصابة تسعة بعدما دهستهم شاحنة في كندا

LBCI
أخبار دولية
01:31

كوريا الشمالية تطلق "صاروخيين بالستيين"

LBCI
أخبار دولية
01:29

البرلمان الإسرائيلي يقر بند الاستثناء في قراءة أولى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:40

دراسة... التدخين الإلكتروني يسبب الشيخوخة المبكرة وحب الشباب

LBCI
خبر عاجل
13:30

السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-12

نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على مستشفى راغب حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

مشروع لإعادة تأهيل ساحة مار مخايل... والهدف فتح مجال أوسع للمشي في المدينة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

وداعا لربطة الخبز الصغيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها

LBCI
أخبار لبنان
14:53

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:32

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
05:54

السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد

LBCI
خبر عاجل
09:21

مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
13:55

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم

LBCI
أخبار لبنان
12:42

مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة