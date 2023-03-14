بايدن يعلن عزمه على زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أنه يعتزم زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التي ستحتفل قريبا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وضع حدا للنزاع في المقاطعة البريطانية.



وقال بايدن في تصريح للصحافيين في سان دييغو حيث التقى رئيسي الوزراء البريطاني ريشي سوناك والأسترالي أنتوني ألبانيزي للإعلان عن اتفاق لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي وبناء جيل جديد منها: "أعتزم التوجّه إلى إيرلندا الشمالية والجمهورية".



وفي اجتماع منفصل، دعا سوناك بايدن الى زيارة إيرلندا الشمالية "للاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاق الجمعة العظيمة".



وقال سوناك: "أعلم أن الأمر مميز وشخصي جدا بالنسبة إليكم. سيكون من دواعي سرورنا أن نستقبلكم".



وشكر بايدن سوناك، وقال إن الاتفاق "يبدو وكأنه وُقّع بالأمس" على الرغم من مرور 25 عاما على توقيعه.



وشكل اتفاق الجمعة العظيمة الذي وقّع في العاشر من نيسان 1998 تسوية سياسية وضعت حدا لأعمال عنف طائفية في إيرلندا الشمالية استمرت ثلاثة عقود.



وفي الولايات المتحدة عشرات ملايين الأميركيين المتحدّرين من إيرلندا، لذا يأخذ مصير الجزيرة والمقاطعة الشمالية حيّزا كبيرا في السياسة الأميركية.



وتتابع إدارة بايدن عن كثب التداعيات المحتملة لنزاع تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق الجمعة العظيمة.



ورحّب البيت الأبيض بالتوصل إلى حل للنزاع أطلقت عليه تسمية "إطار عمل ويندسور"، ينص على تطبيق أنظمة جمركية عند الحدود بين إيرلندا والبر الرئيسي البريطاني وإيرلندا الشمالية.