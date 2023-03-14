الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محام سابق لترامب يدلي بإفادته أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تستهدف الرئيس السابق

أخبار دولية
2023-03-14 | 02:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محام سابق لترامب يدلي بإفادته أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تستهدف الرئيس السابق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محام سابق لترامب يدلي بإفادته أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تستهدف الرئيس السابق

أدلى مايكل كوهين محامي دونالد ترامب السابق الذي استحال أحد ألد أعدائه، بإفادته الاثنين أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك في إطار تحقيق حول قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية قد يوجه فيها الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق.
      
وفي حال تقرر توجيه الاتهام، ستكون أول تهمة جنائية توجه إلى رئيس أميركي سابق وعقبة أمام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بنتيجة انتخابات العام 2024.
     
وقال مايكل كوهين لوسائل إعلام لدى وصوله إلى المحكمة إن على ترامب أن "يدفع ثمن أفعاله الدنيئة"، مؤكدا أنه يريد "قول الحقيقة" ولا يسعى إلى "الانتقام".
      
وأكد محاميه لاني ديفيس ردا على سؤال لوكالة فرانس أن موكله "يخضع للاستجواب من جانب هيئة محلفين كبرى" المؤلفة من مواطنين وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق.
     
وتتمحور إفادة مايكل كوهين على مبلغ 130 ألف دولار دفعه العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها حول علاقة مفترضة مع دونالد ترامب. 
     
وأتى دفع هذا المبلغ قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الجمهوري على الديمقراطية هيلاري كلينتون.
      
وحكم على المحامي السابق بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه، بالسجن ثلاث سنوات، لتدبيره دفع المبلغ في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأكد أنه تصرف بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما أن دخل البيت الأبيض.
 
وكشفت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الخميس الماضي أن النيابة العامة في مانهاتن استدعت أيضا دونالد ترامب للادلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين الكبرى هذه ما يعني أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكا.
     
وذكرت نيويورك تايمز أن التهمة التي قد توجه إلى ترامب هي القيام بتصريحات حسابية خاطئة لاخفاء انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية على ما أفادت الصحيفة نفسها أيضا. 
     
وبعد ما كشفته الصحيفتان، ندد ترامب الخميس عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" بـ"حملة سياسية شعواء تهدف إلى النيل من المرشح الذي يتقدم بأشواط، مرشحي الحزب الجمهوري". 
     
وأكد ترامب الذي تستهدفه قضايا أخرى لكن لم يسبق أن وجهت إليه تهمة جنائية "لم أقم علاقة مع ستورمي دانييلز".

أخبار دولية

مايكل كوهين

دونالد ترامب

إفادة

قضية

LBCI التالي
بكين تعتبر أن واشنطن ولندن وكانبيرا تسلك طريقا "خطرا" في إطار برنامج الغواصات
مقتل اثنين من المارّة وإصابة تسعة بعدما دهستهم شاحنة في كندا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-10

محكمة برازيلية تستدعي بولسونارو للإدلاء بإفادته في قضية تلقيه مجوهرات من السعودية

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-08

أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة" حول التحقيقات في تفجير المرفأ: طارق البيطار مصر على كشف الحقيقة ولا نعلم ما مضمون التحقيقات فالبيطار سيد الملف وهو موضوعي وشجاع مع العلم أنهم "مش عم يخلو يمشي" وما يحصل شبيه بما حصل في قضية إغتيال الحريري

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-08

أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة": لن نتساهل ولن نتراجع في قضية إنقاذ الوطن وموقف السعودية واضح تجاه ترشيح فرنجية والدليل ما ورد في "صحيفة عكاظ" ضده

LBCI
أخبار دولية
2023-03-05

بولسونارو ينفي إرتكابه أي عمل "غير قانوني" في قضية مجوهرات قدمتها السعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:29

طالبان الباكستانية تقتل عنصري شرطة أثناء حراستهما فريق إحصاء

LBCI
أخبار دولية
06:23

خمسة قتلى و11 جريحا بينهم حاكم منطقة صومالية في هجوم انتحاري

LBCI
أخبار دولية
05:38

رئيس الوزراء الأرميني: "احتمال كبير لحصول تصعيد" في ناغورني قره باغ عند الحدود مع أذربيجان

LBCI
أخبار دولية
05:35

رئيس كولومبيا يعلن عن محادثات سلام مع منشقين من ميليشيا فارك السابقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11

صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-07

كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13

علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"

LBCI
فنّ
2022-12-26

نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

وداعا لربطة الخبز الصغيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها

LBCI
أخبار لبنان
14:53

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:32

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
09:21

مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
13:55

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم

LBCI
أخبار لبنان
12:42

مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام

LBCI
خبر عاجل
13:30

السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة