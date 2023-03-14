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بكين تعتبر أن واشنطن ولندن وكانبيرا تسلك طريقا "خطرا" في إطار برنامج الغواصات

أخبار دولية
2023-03-14 | 05:12
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بكين تعتبر أن واشنطن ولندن وكانبيرا تسلك طريقا &quot;خطرا&quot; في إطار برنامج الغواصات
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بكين تعتبر أن واشنطن ولندن وكانبيرا تسلك طريقا "خطرا" في إطار برنامج الغواصات

دانت الصين "الطريق الخاطىء والخطر" الذي تسلكه الشراكة المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ضمن برنامج الغواصات الهادف الى مواجهة نفوذ بكين في المحيط الهادىء.
     
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في تصريح للصحافيين: "يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن هذه الدول الثلاث تسلك بشكل متزايد طريقا خاطئا وخطرا خدمة لمصالحها الجيوسياسية في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي".

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واشنطن

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كانبيرا

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