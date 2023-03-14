0min

روسيا: اتفاق الغواصات ضمن تحالف اوكوس سيؤدي الى "مواجهة تستمر لسنوات" في آسيا

اتهمت روسيا الثلاثاء الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا بتدبير "مواجهة تستمر لسنوات" في آسيا عبر إطلاقها تحالف أوكوس بشأن الغواصات النووية.





وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "العالم الأنغلوساكسوني يبني تكتلات مثل اوكوس ويطور البنى التحتية لحلف شمال الاطلسي في آسيا ويراهن بجدية على مواجهة تستمر لسنوات طويلة".