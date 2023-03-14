الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت الأمم المتحدة أن "المشاورات" متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يوما كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق.



وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي: "ستفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على كليّة الاتفاقية وضمان استمرارها"، مشيرا إلى أن "المشاورات (...) مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة".