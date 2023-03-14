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الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع بوتين

الرئيس بشار الأسد يصل إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق وبشار الجعفري سفير سورية في موسكو.



وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.