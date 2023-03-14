الاسكوا تنظّم بالتعاون مع جامعة الدول العربية المنتدى العربي للتنمية المستدامة

الاسكوا تنظّم المنتدى العربي للتنمية المستدامة..



بهدف مراجعة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بكلّ من محاور المياه والطاقة النظيفتين، والصناعة والابتكار والبنى التحتية وغيرها من المواضيع، نظمت الاسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية المنتدى العربي للتنمية المستدامة.



وعلى هامش المنتدى شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد على أهمية تطبيق الحوكمة في لبنان.



وردا على سؤال حول الإتهامات لمنظمات الأمم المتحدة بعرقلة عودة النازحين الذين أصبح عدد منهم يزور سوريا بشكل دوري، دعت أمينة محمد لعدم تسييس الملف.