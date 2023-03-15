وزيرة إكوادورية سابقة مدانة في قضايا فساد تفر الى فنزويلا

تمكنت وزيرة إكوادورية سابقة مدانة بتهم فساد وهاربة من وجه العدالة من الفرار إلى فنزويلا بعد أن أمضت أكثر من عامين مختبئة داخل السفارة الأرجنتينية لدى بلادها، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.





وحكم على ماريا دي لوس أنغيليس دوارتي التي كانت عضوا في حكومة الرئيس السابق رافاييل كوريا بالسجن ثماني سنوات بتهمة تلقي رشى، لكنها لجأت الى السفارة الأرجنتينية في كيتو حيث احتمت منذ آب عام 2020. وتولى كوريا الرئاسة بين عامي 2007 و2017.





وعرضت الأرجنتين اللجوء السياسي على دوارتي، لكن الإكوادور رفضت منحها ممرا آمنا للخروج من البلاد.