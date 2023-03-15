هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين

أعلنت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو الثلاثاء عزمها إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، دون أن توضح ما إذا كان ذلك سيترافق أيضا مع قطع الدولة الواقعة في أميركا الوسطى علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع تايوان.





وكتبت كاسترو على تويتر أنها أعطت تعليماتها لوزير خارجيتها إدواردو رينا "بتولي إقامة علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية".





وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان حكومتها أنها تتفاوض مع الصين لبناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية يحمل اسم "باتوكا 2".