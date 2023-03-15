ثلاثة شبان روس يواجهون عقوبة السجن 10 أعوام لتلاوتهم قصائد تنتقد غزو أوكرانيا

يواجه ثلاثة شبان روس اعتقلوا لمشاركتهم في تلاوة قصائد تنتقد غزو أوكرانيا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، وفق ما أفاد محام لوكالة فرانس برس الثلاثاء.





واعتقلت السلطات الروسية أرتيوم قمر الدين وإيغور شتوفبا ونيكولاي داينيكو في أيلول من العام الماضي بعد مشاركتهم في ندوة شعرية في ساحة يتجمع فيها المعارضون في موسكو منذ الحقبة السوفياتية.





وقال ليونيد سولوفيوف محامي قمر الدين لوكالة فرانس برس إن الشبان اتهموا بتوجيه "دعوات علنية لارتكاب أنشطة ضد أمن الدولة".





وأضاف المحامي أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها قضية بناء على اتهامات كهذه.