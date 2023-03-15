21 قتيلًا على الأقلّ في غرق عبارة صغيرة قبالة سواحل الغابون

أعلنت النيابة العامة في الغابون الثلاثاء أن حصيلة حادث غرق عبارة صغيرة قبالة سواحل العاصمة ليبرفيل ارتفعت إلى 21 قتيلًا، بعد انتشال 15 جثة إضافية في حين تتواصل عمليات البحث عن 16 مفقودًا.





وأفادت حصيلة سابقة عن ستة قتلى بينهم طفل.