الصين "ترحّب" بقرار هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية معها

رحّبت الصين الأربعاء بقرار رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إقامة علاقات دبلوماسية "رسمية" مع بكين علمًا أنها لم تتطرق إلى مستقبل العلاقات مع تايوان.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة، "الصين مستعدّة لتطوير علاقات صداقة وتعاون مع كل دول العالم، بما في ذلك هندوراس بناءً على مبدأ صين واحدة". وأضاف "نرحّب بقرار هندوراس" بهذا الشأن.