ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير لـ"أوبك" عن الصين

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم، وجاء ذلك بعد تقرير لمنظمة "أوبك" رفعت من خلاله توقعاتها لنمو الطلب الصيني خلال عام 2023،بحسب "روسيا اليوم" .

وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند 72.19 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر الإغلاق السابق.





فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 78.24 دولارا للبرميل بارتفاع نسبته 1.11% عن سعر التسوية السابق.





ورفعت منظمة "أوبك" تقديرات الاستهلاك المتوقع في الصين إلى 710 آلاف برميل يوميا في 2023 من تقديرات كانت عند 590 ألفا في تقرير الشهر الماضي، فيما أبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 2.3% خلال هذا العام.