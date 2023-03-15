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وزير المالية السعودي لا يرى عائقا أمام الاستثمار في إيران "سريعا"
أخبار دولية
2023-03-15 | 05:42
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وزير المالية السعودي لا يرى عائقا أمام الاستثمار في إيران "سريعا"
أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء أنّ استثمارات بلاده في ايران قد تبدأ "سريعا"، بعدما اتّفقت القوتان الاقليميتان على استئناف علاقاتهما ما أنهى قطيعة استمرت سنوات.
وقال الجدعان في "مؤتمر القطاع المالي 2023" المنعقد في الرياض ردا على سؤال حول الاستثمارات السعودية المقبلة في إيران، "يمكن أن يحدث ذلك سريعا. إذا جرى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، أعتقد أن أمرا ما قد يحدث سريعا".
واضاف "لا يوجد سبب يمنع ذلك. إيران جارتنا وكانت وستظل كذلك لمئات السنين. لذلك لا أرى أي مشكلة من شأنها أن تمنع تطبيع العلاقة عبر الاستثمارات طالما نلتزم بالاتفاق، ونحترم السيادة، ولا نتدخل في شؤون بعضنا البعض".
أخبار دولية
وزير المالية السعودي
إيران
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