تراجع عائدات روسيا النفطية في شباط جراء العقوبات

اعلنت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء ان عائدات صادرات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42 في المئة في شباط/فبراير مع تشديد الغرب عقوباته على موسكو في أعقاب حرب أوكرانيا.





جنت روسيا 11,6 مليار دولار من صادراتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات البترولية الروسية إلى جانب سقف للأسعار اتفق عليه مع مجموعة السبع وأستراليا.