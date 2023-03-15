بوريل يأسف لعدم إحترام خطة المناخ الأميركية قواعد التجارة العالمية

بوريل يأسف لعدم إحترام خطة المناخ الأميركية قواعد التجارة العالمية

إعتبر كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل أن قانون خفض التضخم أو الخطة الأميركية لدعم الإقتصاد الأخضر لا تحترم قواعد التجارة الدولية في العديد من جوانبها، بعد أيام من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى واشنطن.



وأكد خلال الدورة النقاشية حول العلاقات عبر الأطلسي في البرلمان الأوروبي مساء الثلاثاء أنه من خلال الخطة الأميركية الكبيرة بشأن المناخ ولخفض التضخم إعتمدت الولايات المتحدة سياسة حمائية هي الأكثر تشددًا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.



وقال: "يجب أن تراعي الحلول دائمًا قواعد التجارة الدولية التي دافعنا عنها دائمًا ومن الواضح أن ما عرضته الولايات المتحدة في كثير من النقاط لا يحترم هذه القواعد".



وأشار إلى أن "الأميركيين يلجأون إلى توفير دعم هائل للقطاعات المتجددة. وهذا ليس النموذج الذي يعتمده الأوروبيون، يجب أن نتجنب أن يكون للقرارات الأميركية تأثير يضر بمصالحنا".