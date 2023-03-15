11 قتيلا واكثر من 3500 جريح في مهرجان النار في ايران

11 قتيلا واكثر من 3500 جريح في مهرجان النار في ايران

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 3500 آخرين في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء خلال مهرجان النار، بحسب ما أفاد مسؤول الأربعاء.



وخلال هذه الطقوس الموروثة من ما قبل الإسلام، يُحتفل سنويا بمهرجان "شاهارتشانبي سوري" في المساء الذي يسبق آخر يوم أربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 آذار.



وقال رئيس الهيئة الوطنية للطوارئ الطبية جعفر ميادفار للتلفزيون الايراني "منذ 20 شباط لقي 26 شخصا حتفهم في حوادث مرتبطة بشاهارشانبي سوري" بينهم 11 شخصا على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء.



وأصيب أكثر من 3550 شخصا في الليلة الماضية، وفق المصدر نفسه. بحسب التقاليد، يقفز المشاركون فوق النار لتطهير أنفسهم ومطاردة الأرواح الشريرة هاتفين "أعطيك لوني الأصفر" (لون المرض) و"آخذ لونك الأحمر" (لون الحياة).



ونقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان قوله الثلاثاء إن قواته تعتبر العيد حدثا "اجتماعيا وليس أمنيا" محذرا "من يغلقون الشوارع ويزعجون السكان".



ولم ترد أي معلومات عن توقيفات محتملة.