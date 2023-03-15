انفجار في منجم للفحم في كولومبيا

أعلن حاكم مقاطعة كونديناماركا أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وما زال عشرة محاصرين بعد انفجار في منجم فحم في وسط كولومبيا.



ولفت الحاكم نيكولا غارسيا لإذاعة "راديو بلو" الى أن الانفجار الذي وقع في بلدة سوتاتوسا يرجع إلى "تراكم" الغاز الذي انفجر إثر "شرارة أحدثتها أداة" أحد العمال.