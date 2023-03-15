بريطانيا ستتجنب الركود خلال هذا العام...

أكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت أنّ بلاده ستتجنّب "حالة ركود هذا العام" خلافاً لتوقعات سابقة.



وأعلن خلال عرض الميزانية على البرلمان، أنّ إجراءات مواجهة غلاء المعيشة التي تبنتها الحكومة المحافظة ستبلغ 94 مليار جنيه استرليني في العامين الحالي والمقبل.