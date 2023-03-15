مقتل 10 أشخاص على الأقل بفيضانات ضربت منطقة الزلزال في تركيا

مقتل 10 أشخاص على الأقل بفيضانات ضربت منطقة الزلزال في تركيا

قتل عشرة أشخاص على الأقل الأربعاء نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا متضررتين بزلزال 6 شباط المدمر، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية.



ولقي تسعة أشخاص حتفهم في مدينة شانلي أورفا، من بينهم خمسة سوريين عثر عليهم قتلى في الطابق السفلي لأحد المباني وقتل آخر في محافظة أديامان المجاورة، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

